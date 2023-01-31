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Muğla'da balcılığa 'Büyük' destek

GÜNDEM 31.01.2023, 13:48
Muğla'da balcılığa 'Büyük' destek

Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi arıcılara arı sütü, arı eğitimi, arı keki, temiz petek projesi ile destek olmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Başat ürünleri ile bir tarım kenti aynı zamanda dünyanın ve Türkiye’nin en önemli çam balı üretim merkezi olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi arıcılara her alanda destek olmaya devam ediyor.

Özellikle son 2 yılda yaşanan büyük orman yangınlarından olumsuz etkilenen arıcıların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi temiz petek projesi, arı sütü, arı keki gibi birçok projeyle arıcıları destekliyor.

Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 103 arıcıya arı sütü ve ana arı üretim seti, 51 arıcıya 4892 adet arı keki, 29 arıcıya 1170 adet polen tuzaklı kovan tabanı, 27 arıcıya 1040 kg temel petek desteklemesi, büyük bal mumu güvesine karşı 237 arıcının 167 bin 889 adet peteği -30 derecede şoklama desteği sağladı.

Dünya çam balının yüzde 90’ını Türkiye, Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 80’ini de Muğla’nın karşıladığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir olarak hizmet ve projeleri ile hem arıcıyı, hem de arıların yaşam merkezi Muğla’yı koruduklarını belirtti.

Başkan Gürün; “Şehrimizde Dünya’nın en besleyici zeytinyağları ve en kaliteli çam balı bu topraklarda yetişiyor. Daha birçok ürünle Muğla’mız tarımda söz sahibi bir şehir. Yüzde 68 orman varlığı, korunmuş doğal yapısı ile arıların bal üretmek için belki de kendilerini en şanslı hissettiği illerin başında Muğla geliyor. Ne yazık ki son iki yılda yaşadığımız orman yangınları nedeniyle ciğerlerimiz yanında arıların özgürce bal ürettiği tabiatımız da zarar gördü. Büyükşehir olarak yangın öncesi de destek verdiğimiz arıcılarımızın yangın sonrası da yanlarında olmaya devam ediyoruz. Büyükşehir olarak Muğla’mızın yeşilini, doğası yanında emeği ile üreten üreticilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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