Muğla'da 'antik' yapılaşmaya karşı dava!

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin önemli kültür miraslarından biri olan Bodrum Karakaya Mahallesinde bulunan “Myndos Antik Kenti”bölgesinde SİT derecesini düşürerek yapılaşmanın önünü açacağı değerlendirilen Kurul Kararı'na karşı dava açıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Myndos Antik Kenti'nin yayılım alanında kalan özel mülkiyete ait bölgelerde jeoradar ve sondaj çalışması yapılması kararına karşı hukuki mücadele başlattığını duyurdu.

Büyükşehir'in çalışmaları sonucunda antik kentin yayılım alanın yapılaşmaya açılabileceği değerlendirilirken, emsal karar olması ve diğer 110 antik kentte de bu uygulamanın yapılarak tarihi dokuya büyük zararlar verilebileceği endişesiyle hukuki mücadele başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerleşimin binlerce yıl öncesine kadar uzanan ve Karia Bölgesinin önemli liman kentlerinden biri olan Myndos Antik Kentinin yayılım alanında yapılacak olan jeoradar ve sondaj çalışmalarına karşı hukuki mücadelede, Büyükşehir tarafından kurulda burada herhangi bir çalışma yapılmaması adına Kurul Kararına “karşı oy” kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan değerlendirmede, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan jeoradar ve sondaj çalışması kararının risk teşkil ettiği vurgulandı.

"BUNA İZİN VEREMEYİZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu kararın Muğla il genelinde tespiti yapılan 1. Derece Arkeolojik SİT alanları ve 110 antik kent için 'emsal' olabileceğini belirterek, "Antik kentlerin topografyasıyla korunması gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu karara karşı hukuki mücadele şehrimizde bulunan önemli kültür miraslarından antik kentleri korumak ve tarihi dokuyu gelecek nesillere aktarmak adına bu tür kararlara karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum” diye konuştu.