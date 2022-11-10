Muğla'da 'acil müdahale tekneleri' iş başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi deniz yangınlarına ilk müdahale ve deniz yüzeyinde temizlik için 3 adet acil müdahale teknesini aldı. Tekneler Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde göreve başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi kıyı tesislerinde ve denizlerde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için 3 farklı boy ve tipte acil müdahale teknesi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan üç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi ve deniz yüzeyi temizliği yapacak.

Çok amaçlı tekneler Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında göreve başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından son olarak alınan Fethiye Limanı'nda göreve başlayan 4.50 metre eninde, 9.80 metre uzunlunda olançok amaçlı acil müdahale teknesinde, deniz yüzeyi temizliği için konveyör sisteminin de bulunduğu öğrenilirken, teknenin üzerinde vinç sistemi de yer almasından ötürü birçok farklı duruma müdahale yeteneği bulunduğu kaydedildi.