Muğla'da 6 milyon kilogram 'tıbbi' bertaraf

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bu güne kadar 6 milyon 332 bin 140 kg tıbbi atığı bertaraf etti.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında kurduğu Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisleri arasında yer alıyor. 13 ilçeden 1016 noktadan alınan tıbbi atıklar Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 2017 yılında kurulan ve 500 kg/sa kapasiteye sahip Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf tesisinde bugüne kadar 6 milyon 332 bin 140 kg tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.

Muğla’nın 13 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla her ay 1016 noktadan toplam 125 ton tıbbi atık toplanıyor.

Tıbbi atıklar tesiste basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor. Atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Menteşe Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 13 ilçede 1016 noktadan 1 milyon 274 bin kg tıbbi atık toplayarak tesislerde bertaraf ettiği kaydedildi.