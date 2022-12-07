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Muğla'da 572 bin hanenin elektriği çöpten üretildi

GÜNDEM 07.12.2022, 11:53
Muğla'da 572 bin hanenin elektriği çöpten üretildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kurduğu Biokütle Enerji Tesisleri ile bugüne kadar çöpten 142 Milyon 763 bin KW, 178 Milyon 413 Bin TL değerinde elektrik üretti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde 15 megawatt kurulu güce sahip Biokütle Enerji Tesisleri ile 2018 yılı Kasım ayından itibaren çöpten elektrik enerjisi üretmeye devam ediyor.

Bugüne kadar çöpten 142 milyon 763 Bin KW elektrik üreten Büyükşehir Belediyesi 178 Milyon 413 Bin TL gelir yanında Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde oluşan 71 Milyon 668 Bin 509 metreküp metan gazının elektrik üretiminde kullanarak atmosfere salınımını engelledi.

571 BİN 55 HANENİN ELEKTRİĞİ ÇÖPTEN ÜRETİLDİ

Menteşe tesis 26 Milyon 258 bin 053 kilowatt, Marmaris tesis 35 Milyon 876 bin 331 kilowatt, Fethiye tesis 41 Milyon 738 bin 326 kilowatt, Ortaca tesis 20 Milyon 558 bin kilowatt, Milas  tesis 18 Milyon 333 bin 136 kilowatt elektrik üretti. Muğla Büyükşehir Belediyesi beş Biyokütle Enerji Tesisi’nden toplam 142 Milyon 763 bin 846 kilowatt elektrik üretimi sağladı. Bu sayede 4 kişilik bir hanenin aylık elektrik enerjisi tüketimi ortalama 250 kilowatt olarak düşünüldüğünde, bu güne kadar yaklaşık 571 bin 55 hanenin elektrik tüketimini sağlayacak elektrik enerjisi tesislerde üretildi.

ÇÖP GAZI İÇİN GAZ BALONLARI DEVREDE

Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama tesislerinde Gaz Balonu kullanarak çöp gazın atmosfere salınımını önlüyor. Menteşe, Milas ve Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama tesislerinde kullanılan gaz balonu 5000 m3 hacminde, 20 metre çapında ve 17,5 metre yüksekliğinde. Saatte 120 km rüzgar yüküne karşı dayanıklı olan gaz balonları çöp gazının atmosfere yayılmasını önlüyor. Büyükşehir Belediyesi Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde de gaz balon uygulamasına başlayacak.

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