Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz ile Ege Denizi'nin keşiştiği Muğla'nın Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.MUĞLA (İGFA) - Akdeniz ile Ege Denizi'nin keşiştiği Muğla'nın Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Lasithi'nin 20,1 kilometre, Datça'nın ise 203,79 kilometre açıklarında saat 07.13'te 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.