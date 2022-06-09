Muğla buzağılarına sahip çıkıyor

Hayvancılık işletmelerinde sürdürülebilirliğin sağlayan ve işletmeler için ana gelir kaynaklarından olan yeni doğan buzağıların ölümlerini önlemek için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iki önemli proje yürütülüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede başlattığı 2 önemli proje ile buzağı ölümlerinin önüne geçiyor.

Projeler hakkında detaylı bilgi aktaran Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Projelerin ilki olan Buzağı Kalkanı Projesini, ari işletme belgesi alan işletmeleri desteklemek ve ari işletme olmaya teşvik etmek amacıyla başlattık. Bu proje kapsamında 3 yıl süreyle ari işletmelerde gebe hayvanlara ücretsiz olarak yapılacak olan Rota-Korona-E.Coli üçlü karma aşılamasıyla yeni doğan buzağılar bakteri ve virüslere karşı korunması hedefliyoruz. 2022 yılında başlayan projeyle bu güne kadar 500 doz aşı uygulandı. Proje sonunda 22.000 gebe sığırın Rota-Korona-E.Coli etkenlerine karşı aşılanması hedefleniyor” dedi.

Buzağı Kalkanı projesine paralel olarak beslenmeye bağlı kayıpları önlemek ve sağlıklı hayvan yetiştirmek amacıyla “Buzağına Sahip Çık” projesini hayata geçirdiklerini belirten Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca desteklenen 204 bin lira bütçeli projenin 2 aydır devam ettiğini belirtti.

"Tüm buzağılara ilk 24 saat içerisinde ulaşarak hem ücretsiz hizmetler veriliyor, hem de buzağı bakım ve besleme eğitimleri ile ağız sütünün kalitesinin farkındalığı için kalite ölçümü yapılıyor" diyen Saylak, "Üreticilere gerekli duyurular yapılarak doğum ihbarları yapabilecekleri bir ihbar hattı oluşturuldu. İhbarın gelmesiyle birlikte üretici aranarak telefonla ilk bilgiler veriliyor. Özellikle anneden sağılan ilk ağız sütünün buzağıya içirildikten sonra kalan kısmının kalite ölçümü için bekletilmesi isteniyor. Üç ayrı ekip halinde sahada çalışan personele ihbar bilgi verilerek hızlıca işletmelere intikali sağlanıyor. Buzağıya proje kapsamında tedarik edilen septiserum (e.coli, clostridium perfinges,salmonella ve pastörella koruyucu antikorları) ve probiyotik uygulaması yapılıyor. Üretici tarafından önceden alınan ağız sütü kalitesi ölçülerek işletmede bilgi verilerek ve kaliteli ağız sütlerinin depolanması sağlanıyor. Proje kapsamında 289 işletmede 351 buzağı ziyareti sağlandı. Proje sonunda Menteşe İlçesinin 59 mahallesinde bulunan yaklaşık 2.900 hayvancılık işletmesinde Mayıs-Haziran ayı içerisinde doğması muhtemel 700 buzağının doğum sonrası kontrolleri yapılması tahmin ediliyor” diye konuştu.