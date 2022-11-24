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Muğla Büyükşehir yoğun yağışlara karşı teyakkuzda

GÜNDEM 24.11.2022, 13:34
Muğla Büyükşehir yoğun yağışlara karşı teyakkuzda

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde meydana gelen yoğun yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen olumsuzlukların etkilerini en aza indirmek için teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağmur yağışları nedeniyle il genelinde meydana gelen olaya anında müdahale etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşanan şiddetli yağışın yaratabileceği olumsuz etkilere karşı teyakkuz halindeydi.Bu kapsamda yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri,meydana gelen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Muğla genelinde özellikle de Bodrum, Milas, Marmaris, Menteşe ve Dalaman ilçelerinde yaşanan etkili yağışlarda yüksek miktarda yağış alan bölgelerde meydana gelen olumsuzluklar, Büyükşehir ekiplerinin müdahalesi ile çözüme kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aşırı yağmur yağışının getirdiği atıklardan dolayı tıkanan 105 adet mazgal ve 7 dere ağzı temizlenerek tıkanıklıklar giderildi.

Ayrıca ekipler, 5 konut, 1 yol ve 6 işyeri su baskınına da müdahale ederek yaşanan sorunları hızlıca çözüme kavuşturdu.  Yoğun yağmur yağışı sonrası heyelan ve su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için teyakkuza geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen olumsuzluklara 67 personel, 38 araç ve iş makinesi ile müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler sayesinde yoğun yağmur yağışları ciddi zararlara sebep olmadan atlatıldı.

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