Muğla Büyükşehir Marmaris için tam teyakkuzda

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarında alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor. Büyükşehir, personel, araç ve yardımcı ekipmanları ile sahada tam teyakkuzda.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında aktif görev alıyor. İtfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken, yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için birçok büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Marmaris ilçesindeki orman yangınlarının ilk gününden bu yana teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi, personel, araç ve yardımcı ekipmanları ile sahada görevini sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği çalışmalarda, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler yangınlardan zarar gören hayvanların tedavisi için yoğun mesai harcıyor. Yangınlarda

alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden veteriner hekimler, onlarca hayvanı hayata döndürüyor. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale ediyor. Hayvanların sahiplerine ise tedavinin devamı için yara merhemi, antibiyotik ve dezenfektan veriliyor.

ARAÇLARA YAKIT DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında mücadele eden ekiplere araç, ekipman ve personeli ile önemli bir destek sağlıyor. Büyükşehir ekipleri, yakıt tankeri ile yangında mücadele eden araçlara bulundukları yerde yakıt desteği sağlıyor. Bunun yanı sıra mobil bakım araçları ile yangın yerlerinde arızalanan araçların bakım onarımları yapılarak göreve devam etmeleri sağlanıyor.

Ayrıca Marmaris ilçesinde yoğun çalışmaların devam ettiği orman yangınlarında Büyükşehir ekipleri, yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşların yemek ihtiyaçları da gideriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ikram araçları ile yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşlar kumanya, çorba, çay, kahve ve su dağıtımı yapılıyor.