Muğla Büyükşehir Koku Vadisi’nde lavanta şenliği düzenliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 18 Temmuz Salı günü Koku Vadisi’nde Lavanta Şenliği düzenliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde 2019 yılında Koku Vadisi projesi kapsamında hayata geçirdiği Lavanta Bahçesi şenliğe hazırlanıyor. 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 16.30’da düzenlenecek Lavanta Şenliği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımı ile gerçekleşecek.

Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde 29 dekar arazinin 15 dekarına dikilen Lavanta bahçesi şenliğe hazırlanıyor. Her yıl büründüğü muhteşem mor rengi ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Lavanta Bahçesi özellikle amatör ve profesyonel fotoğrafçıların doğal bir stüdyo platformu haline geldi. Lavanta Bahçesi gelin, damat, nişanlı çiftler ve hamile anne adaylarının her yıl uğrak yeri oluyor. Ayrıca kooperatifler ve yerli halk tarafından üretilen yöresel ürünler de lavanta bahçesi yanındaki sosyal alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tıbbi-aromatik bitki yağları, bitki çayları, hediyelik ürünler gibi özel ürünlerin yanında yöresel lezzetleri de tatma fırsatı yakalayan ziyaretçiler sosyal medya paylaşımlarıyla da mahallenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Koku Vadisi projesi ile özellikle kadınların üretime katıldığı, kazanç sağladığı ve verimli toprakların güzelleştiği bir hikaye yazdıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün mor rengi ile herkesi büyüleyen ve her yıl daha da büyüyen lavantaların şenliğine tüm hemşehrilerini davet etti.