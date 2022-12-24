Muğla Büyükşehir güneşten ve çöpten elektrik üretiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi güneşten ve çöpten bugüne kadar 144 Milyon 481 bin kw elektrik üretip 182 milyon 110 bin TL tasarruf sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda çevreyi koruyan yatırımları ile de dikkat çekiyor. İl genelinde sahip olduğu katı atık tesislerine kurduğu Biokütle Enerji Tesisleri ve yine Büyükşehir tesislerine kurduğu güneş panelleri ile çöpten ve güneşten elektrik üretiyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar çöpten ve güneşten 144 Milyon 481 Bin kw elektrik üreterek hem çevreyi korudu hem de 182 Milyon 110 Bin TL tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde 15 megawatt kurulu güce sahip Biokütle Enerji Tesisleri ile 2018 yılı Kasım ayından itibaren çöpten elektrik enerjisi üretmeye devam ediyor. Türkiye’nin en uzun güneşlenme süresine sahip illerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi Menteşe mezbahası, Menteşe, Bodrum Otogarı, Konacık hizmet binası çatısına kurduğu güneş enerji santralleri ile elektrik üretiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca Geçici Hayvan Bakımevi çatısını da güneş panelleri ile donattı. 155 kwh kurulu gücünde güneş enerji santrali kısa süre içinde devreye alınacak. Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi çatısı ve Milas mezbaha tesisi içinde güneş enerjisi santrali kurulumu için çalışmalara başladı.