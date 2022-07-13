Muğla Büyükşehir'den zeytin üreticisine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça ilçesinde bulunan 17 bin m² zeytinlik alanın kullanım hakkını S.S. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devretti. Devir ile birlikte kooperatif üyelerine önemli destek sağlandı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde tarım ve hayvanlığa verdiği desteği sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, zeytinciliği destekleme projesi kapsamında SS. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Datça Karaköy Mahallesinde bulunan 1300 parsel numaralı 17 bin m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan zeytin alanının kullanım hakkını SS. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devretti.

Gelir Kooperatif Üyelerine Dağıtılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanım hakkı devredilen 17 bin m²’lik alanda Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi zeytin ve zeytinyağı üretimi gerçekleştirecek. Kooperatif zeytin ve zeytinyağı üretiminden elde ettiği geliri kooperatif üyelerine dağıtacak.

Teknik Destek Büyükşehirden

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ‘Tarlanıza Geliyoruz Projesi’ kapsamında bahsi geçen zeytinlik ve diğer bahçelerde budama, bakım, ilaçlama gibi teknik destek sağlayacak.