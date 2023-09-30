Muğla Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da ikamet eden ve çocukları üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakti yardımlara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi derslere girmeden önce sabah kahvaltısı için çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda üniversite öğrencilerine eğitim desteğini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla il sınırları içerisinde ikamet eden ve çocukları üniversite de okuyan ihtiyaç sahibi vatandaşların üniversitede okuyan çocukları için yılda 2 defa nakdi yardım gerçekleştiriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda bu güne kadar 1223 üniversite öğrencisinin ailelerine 1 milyon 759 bin 320 TL tutarında ödeme gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencileri için nakdi destekte bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi derslere girmeden önce sabah kahvaltısı için çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Eğitim- öğretim dönemi boyunca öğrencilere hafta içi her gün çorba ikramında bulunuyor. Bu kapsamda bu güne kadar 200 bin kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini kazanmış ancak KYK sıralamasında yedekte olan öğrencilere geçici konaklama hizmeti sağlıyor.