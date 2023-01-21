Muğla Büyükşehir'den refakatçi eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri kapsamında refakatçi eğitimlerine devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ekipleri Evde bakım hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hastaların refakatçilerine yaşam alanlarında uygulamalı eğitim veriyor.

Eğitimler deneyimli sağlık personeli tarafından hasta yakınlarına verilirken eğitim içeriği hastanın yatak yarasının oluşmaması, beslenmesi, psikolojik durumum stabil halde tutulması, kişisel bakımı, silme banyosunun yapılması gibi birçok ayrıntılı konudan oluşuyor.

13 ilçede hasta yakınlarına verilen refakatçi eğitimi ile teorik ve uygulamalı eğitim alan hasta yakınlarının hastalarına daha bilinçli ve güvenli olarak bakım vermeleri sağlanıyor.