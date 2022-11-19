Muğla Büyükşehir'den asfalt mesaisi

İl genelinde yol yenileme ve genişletme çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesine sorumluluğu altında bulunan yolların %92’sini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi son olarak Bayır ve Çiftlik Mahalle yollarında 7 km asfalt çalışması yaptı.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların güvenli ve modern yollarla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinin Bayır ve Çiftlik Mahalle yolunda 7 km asfalt kaplama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi ile devam eden çalışmalar sonucunda Bayır ve Çiftlik Mahallelerinin yolları daha güvenli ve konforlu görünüme kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Menteşe’de sorumluluğu altında olan yollarda 466 kilometre asfalt, 4 kilometre parke ve yaklaşık 27 kilometre de otokorkuluk çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sundu.