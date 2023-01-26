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Muğla Büyükşehir'de itfaiye erleri yemin etti

GÜNDEM 26.01.2023, 15:02
Muğla Büyükşehir'de itfaiye erleri yemin etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde göreve başlayacak 68 yeni itfaiye eri için yemin töreni düzenlendi.MUĞLA (İGFA) -Muğla’da vatandaşların güvenliği ve huzuru için 7/24 görev yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı 68 yeni personeli için yemin töreni düzenledi. Yemin törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Bahattin Gümüş ve itfaiye erlerinin aileleri katıldı.

13 ilçesi 569 mahallesi olan Muğla’da 13 grup amirliği, 25 istasyon, 479 personel, yeni alınan araçlarla 168 araçla vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ailesine katılan 68 yeni itfaiye eri için yemin töreni düzenledi.

Yemin töreninde konuşan itfaiye eri Hilal Sakızlı, referans olmadan sınavı kazanamayacağı liyakatli bir sınav olmayacağına dair çokça söylemlerin olduğunu ancak Muğla Büyükşehir Belediyesinde hak edenin kazandığını söyledi.

Yemin töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise “Sizler kutsal bir meslek olan itfaiye mesleğini icra edeceksiniz. Çok şanslısınız Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başladınız. Yangın döneminde verdiğiniz emeği herkes gördü. Bu nedenle çok kutsal bir meslek sahibisiniz. Deprem ve yangın yönünden çok hassas bir bölge olan Muğla’da görev yapıyorsunuz. Hepinize yeni görevinizde başarılar diliyorum.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün adil ve liyakatli bir süreçten sonra itfaiye ailesine yeni üyelerin katıldığını ve artık daha güçlü olduklarını söyledi. Başkan Gürün, “Gerçekten adil ve ayrım yapmadan mülakatlarımızı gerçekleştirdik. Her konuda adil olmaya liyakat esaslı imtihan süreçleri işleterek hak edenlerin işine başlamasına, başlayamayanlarında daha iyi hazırlanarak bir sonraki sınavlara hazırlanması için çabalıyoruz. Müracaatlar arasında kazanan ve kazanamayanların güven duygusu taşıması bizler için çok önemli. İtfaiye birimleri sürekli kendilerini geliştirmesi, dinamik olması gereken birimlerdir. Hem kişisel hem de kurumsal anlamda bu gelişim sürmelidir. İtfaiyecilik icra ettikçe gelişen ve tecrübenin önemli olduğu bir birimdir. Arkadaşlarımız sizlerin tecrübe kazanmaları için gerekli desteği verecekler. Sizlerde daha sonra gelecek arkadaşlarımıza bu desteği sağlayacaksınız. Kanunen itfaiye personelimizin memur olarak istihdam edilmesi gerekiyor.  Bizlerde bakanlık tarafından kadro verildikçe bu alımları sürdüreceğiz" diye konuştu.

Muğla’da meydana gelen yangınları hatırlatan ve bu yangınlarda canla başla mücadele veren itfaiye ekiplerine teşekkür eden Başkan Gürün, "Orman köylerimize yangına ilk müdahale yapılması amacıyla 3 tonluk 151 adet tanker verdik. Bunun yanında itfaiyemiz bugüne kadar 277 bin kişiye eğitim verdi. Hepimiz Muğla’mızı, yaşadığımız şehri korumak için bir şeyler yapabiliriz. Bizler yerel yönetimler olarak yangınlara karşı üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Muğla yangınlarında ülkemiz tek yumruk oldu. Birbirimize güvenerek, birlikte aşamayacağımız hiçbir sorun yok. Bugün yemin ederek ailemize katılan yeni itfaiye erlerimize Büyükşehir ailemize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” dedi.

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