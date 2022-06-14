Muğla Büyükşehir akaryakıt istasyonu açıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde kurulan akaryakıt istasyonun resmi açılışı yarın gerçekleştiriliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTES Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile kurulan istasyon 7 milyon 67 bin TL maliyet ile 7 bin 656 metrekare alan üzerine kuruldu.

Akaryakıt istasyonunda LPG dâhil 5 adet yakıt pompası ve market yer alırken pompadan adblue dolumu da yapılabilecek. Elektrikli araç şarj istasyonunun da yer aldığı istasyonda araç yıkama yeri de bulunuyor.

Hizmete giren akaryakıt istasyonu ile Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerince tüketilen yıllık akaryakıtın daha uygun maliyet ile kullanımı sağlanacak sitasyon ayrıca vatandaşlara da hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bayilik sözleşmesinin imzalanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelere ait araçların akaryakıt temininde tasarruf yapılması sağlandı.

Bu kapsamda akaryakıt istasyonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerinin akaryakıt teminlerinde yıllık yaklaşık 5 milyon 109 bin TL tasarruf edebilecek.

İstasyon kurulduğunda yıllık 3,5 Milyon TL tasarruf edilmesi öngörülürken akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tasarruf miktarı 5 milyon 109 bin TL olarak öngörülüyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan istasyondan vatandaşlarda yararlanabilecek.