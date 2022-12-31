Muğla Büyükşehir 2022'de 43 milyon yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bin 373 denetimli halk aracı ve 282 belediye otobüsü ile 2022 yılında 43 milyon 426 bin 544 yolcu taşıdı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli rampalı, 24 saat izlenen kameraların bulunduğu ve çevreci modern otobüslerle il genelinde ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor.

Muğla il genelinde 1373 denetimli halk aracı ve 282 belediye otobüsü ile 2022 yılında 43 milyon 426 bin 544 yolcu taşıdı. Bu yolculardan 5 milyon 714 bin 370’i Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" kapsamında ücretsiz olarak taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 214 yılından bu yana denetimli halk aracı ve belediye otobüsü 262 milyon 175 bin 276 yolcu taşındı. Bu yolculardan 34 milyon 926 bin 365 "Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu" kapsamında ücretsiz olarak taşındı. Ücretsiz taşınan yolcular için Bakanlık tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine ödeme yapılırken bu ödeme denetimli halk araçlarının hesaplarına yatırılıyor.