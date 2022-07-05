Muğla bayramda da atık toplayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bayram tatilinde de teknelerden atık toplamaya devam edecekMUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Bayram nedeniyle artan nüfus ve deniz trafiğinin, kirliliğe neden olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 9 günlük bayram tatilinde 7 atık alım teknesiyle denizde denizden atık toplamaya devam edecek.

Bayram tatili nedeniyle en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Muğla binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Nüfusun ve deniz trafiğinin artması nedeniyle özellikle denizlerde oluşabilecek kirliliğinin önüne geçmek için hazırlıklarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda atık alım tekneleriyle hizmetlerini sürdürecek. Ekipler 9 günlük Bayram Tatili sürecinde 7 atık alım teknesiyle denizlerden atık toplamaya ve Muğla’nın mavisini korumayı sürdürecek.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve mavi yolculuğun uğrak noktalarına sahip olan Muğla’da Bayram tatili nedeniyle büyük nüfus artışı yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından denizlerin korunması için rutin olarak denizden atık toplama çalışmaları sürüyor.

İl genelinde denizlerin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü 7 atık alım teknesi ve 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor, toplanan atıkları bertaraf ediyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Muğla’nın denizlerini Bayram’da yoğun bir trafik bekliyor. Büyükşehir ekipleri 9 günlük bayram tatili süresince de teknelerden atık toplamaya devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 14 bin 82 adet tekneye hizmet verirken, 14 bin 82 tekneden 10 bin 985 litre atık yağ, 40 bin 888 litre sintine, 10 milyon 501 bin 250 litre pis su ve 12 milyon 456 bin 555 kilogram katı atık topladı.