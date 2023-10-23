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Muğla atık alım teknelerini arttırdı

GÜNDEM 23.10.2023, 13:28
Muğla atık alım teknelerini arttırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunması ve kirliliğin önüne geçilmesi için hayata geçirdiği atık alım projesinde tekne sayısını 8’e yükseltti.MUĞLA (İGFA) - Mavi yolculuğun uğrak noktası, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediyor. Türkiye’de en çok atık alım teknesine sahip belediyelerin başında gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi tekne sayısını 8’e yükselterek atık alımı için yeni bir yatırım daha yaptı.

2014 yılından bu yana her geçen yıl atık alım teknelerini arttıran Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 7 tekne ile hizmet veriyordu. Son olarak 11.90 metre boyunda ve 25m3 hacme sahip olan 8’inci tekne 5 Milyon TL yatırımla Büyükşehir envanterine katıldı.

Bunun yanı sıra Büyükşehir ekipleri Göcek, Gökova Körfezleri ve Dalaman koylarında atık alımlarına devam ederken2014 yılından bugüne kadar 26 bin 386 tekneye hizmet verdi. Hizmet verilen teknelerden 16 bin 32 litre atık yağ, 53 bin 452 litre sintine, 16 milyon 787 bin 745 kg katı atık ve 19 milyon 532 bin 372 litre pis su toplandı.

Ekipler ayrıca 2023 yılında 10 bin 321 tekneye hizmet verdi ve bu teknelerden 3 milyon 825 bin 762 litre atık su, 365 bin 685 kg katı atık, 6 bin 55 litre sintine ve 3 bin 501 litre atık yağ topladı.

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