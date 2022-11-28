Muğla 4 milyon 304 bin 74 çağrıyı yanıtladı

Vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini aktardığı 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, 2014 yılından bu yana 4 milyon 304 bin 74 çağrıyı yanıtladı.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların en iyi hizmeti alması, herhangi bir aksama veya talep olması durumunda yetkililere hemen ulaşabilmesi için kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların daha kaliteli, ulaşılabilir hizmet almasını sağlamak için çalışıyor.

‘Ailemizin numarası’ sloganıyla vatandaşların taleplerini karşılayan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 4801 numaralı çağrı merkezi, 2014 yılından bu yana 4 milyon 304 bin 74 çağrıyı yanıtladı. Ayrıca 837 bin 667 iş emri oluşturan Çağrı Merkezi çalışanları işleri yüzde 99 oranında sonuçlandırarak vatandaşa geri dönüş yaptı.

Çağrı Merkezi çalışanları, 2022 yılı başından Kasım ayı sonuna kadar toplam 840 bin 670 aramaya cevap verirken vatandaşlardan2022 yılı içerisinde 142 bin 84 iş emri oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne sadece Muğla’dan değil Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden ulaşılıyor. Herhangi bir konuda çağrı merkezini arayan vatandaşların talebi alınarak gerekli birimlere iletilirken, vatandaşların ismi, kaçta aradığı, hangi konuda aradığı sisteme kaydedilerek gerekli çalışmalar yapılıyor.