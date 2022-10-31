Muğla 2023'ün tohumlarını dağıtıma hazırlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezinde üretimini yaparak 2023 yılında dağıtılacak olan ata tohumlarının kurutma işlemini vekontrolünü yapıyor.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en donanımlı ve kapsamlı yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar 80 İl’e 17 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı için dikimi yapılan ürünlerden elde ettiği tohumların kurutulması ve kontrol işlemlerine devam ediyor.

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganı ile Cumhuriyet’in 93 yılında 29 Ekim 2016 yılında kurulan Yerel Tohum Merkezi’nde 958 ata tohumunu envanterine alan ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında dağıtımını yapacağı 105 ata tohumunun kurutulmasına, kontrollerine başladı.

Yerel Tohum Merkezi’nde daha önce dikimi yapılan ata tohumlarından elde edilen ürünlerin tohumları çıkartılarak kurumaya bırakılıyor. Kurutulan ata tohumları Yerel Tohum Merkezi bünyesinde kurulan Tohum Test Laboratuvarında test edilerek sağlıklı olup olmadığı anlaşılıyor ve vatandaşlara dağıtım için hazırlanıyor.

Muğla İklim Değişikliğini Konuşuyor Çalıştayı için Muğla’ya gelen Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret etti.

Yerel Tohum Merkezi hakkındaki izlenimlerini çalıştayda anlatan Ali Ekber Yıldırım, Türkiye genelinde yapılan tohum takas şenlikleri yerine Muğla’da ata tohumları yerel tohum merkezine getiriliyor ve kurulan Büyükşehir’in laboratuvarlarında incelendiğini ve tohumların genetiği incelenerek yerel tohum olup olmadığı tespit edilerek, halka dağıtıldığını söyledi.