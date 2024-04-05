Mudanyalılar, korku ve kokudan şikayetçi!

Bursa’nın tarihi ilçesi Mudanya’nın merkezinde bulunan metruk bina, alkol ve uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılan bir yere dönüşmesinden endişe ediliyor. Binaya zarar veren kimliği belirsiz kişilerden korkan bölge sakinleri, patlayan lağım boruları nedeniyle denize akan pis sular ve kokudan da şikayetçi.BURSA (İGFA) - Mudanya’da yerli - yabancı binlerce turistin uğrak noktası olan Halitpaşa Mahallesi’nde yaşayanlar sahil bölümünün oldukça bakımsız, çok kirli ve atıl vaziyette olduğunu dile getirerek yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istiyor.

'BU GÖRÜNTÜLER MUDANYA'YA YAKIŞMIYOR'

Halitpaşa Mahallesi Balıkçı Barınağı tabir edilen yerde bulunan yapı şu anda atıl durumda.

Mahalle sakinleri mevcut binanın kimliği belirsiz şahıslar tarafından kullanılma olasılığından korktuklarını söylerken, lağım borularının kırılmasından dolayı pis suların denize aktığını

sahil kirlenmesinin yanında kokudan da rahatsız olduklarını söylediler.

İlgililerce gerekli yenileme işlemlerinin yapılmasının önemine dikkat çeken mahalle sakinleri, atıl yapının Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURFAŞ gibi bir kurum işletmesi haline gelmesini istiyor.

Bu sayede korkulacak ortamın giderileceğini savunan mahalle sakinleri aynı zamanda denizin ve çevrenin korunacağını ve yerli yabancı turistin üst düzeyde hizmet alabileceği bir mekan hizmete sunulmuş olacağını, kendilerinin de huzurlu yaşantılarını daha rahat sürdürebileceklerini söyledi.