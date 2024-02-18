Mudanyalı minibüsçüler 9 yıl sonra yeniden 'Kaynar' dedi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde S.S. 23 No’lu Minibüsçüler Kooperatifi'nde 9 yıl aradan sonra yeniden Orhan Kaynar dönemi başladı.BURSA (İGFA) - Mudanya'da olağanüstü mali genel kurula giden 23 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi üyeleri mali kurulu seçimli genel kurula dönüştürerek, yönetim değişikliğine gitti.

58 kooperatif üyesinin katılım sağladığı genel kurulda mevcut başkan Mehmet Açıkgöz, aday olmazken aday olan Zekai Samast ile Orhan Kaynar arasındaki seçim yarışını Orhan Kaynar büyük oy farkıyla kazandı.

Aynı zamanda Mudanya Ziraat Odası Başkanı olan ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanlığı'na da talip olan Zekai Samast 19 oy alırken, 1999 yılından 2014’e kadar uzun süre başkanlık yapan ve 2014 yılında Kooperatif Başkanlığı'nı bırakan Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Denetim Kurulu üyesi Orhan Kaynar, 39 oyla yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

Orhan Kaynar başkanlığındaki yeni yönetim İbrahim Olgun, Ali Tekin, Hasan Yılmaz ve Atilla Uysal oluşurken, Metin Aydemir, Sebahattin Aydın ve Orhan Tosun yeni dönem denetim kuruluna seçildi.