Mudanya Zabıtası'ndan tarihi geçmiş ürünlere sıkı denetim
Bursa'da Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığı için ilçe genelinde yaptığı denetimlerle son kullanma tarihi geçen ürünleri kontrol etmeyi sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Mudanya ilçesinde market denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bakkal ve marketlerde etiket denetimi gerçekleştirirken, son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünleri vatandaşa satan işletmelere cezai müeyyide uyguladı.
Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koyan zabıta ekipleri, ürünleri imha etti.
Para kazanmak uğruna vatandaşların sağlığıyla oynayanlara müsaade edilmeyeceğini belirten yetkililer, vatandaşlardan da isteklerinin alışverişlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkati şekilde kontrol etmelerini istedi.
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