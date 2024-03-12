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Mudanya zabıtası denetimleri artırdı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan ayı öncesi yaptığı denetimleri Ramazan ayında da sürdürüyor.BURSA
GÜNDEM 12.03.2024, 18:03
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan ayı öncesi yaptığı denetimleri Ramazan ayında da sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Özellikle Ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürün grupları ve sektörleri mercek altına alan ekipler, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de fırın ve marketlerde denetimlerini gerçekleştirdi.
Ekipler, Mudanyalıların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için fırınlarda gramaj ve hijyen kontrolü yaparken, marketlerde de son kullanma tarihi ile kasa-reyon fiyat farkı konularında denetimler gerçekleştirdi.
Zabıta ekiplerinin Ramazan ayı boyunca denetimleri süreceği öğrenildi.
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