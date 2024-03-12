Mudanya protokolü bağımlılıkla mücadele için toplandı

Bağımlılıkla Mücadele ile ilgili İçişleri Bakanlığı koordinesinde Bursa'da Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesine Kaymakam Ayhan Terzi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısında konunun önemine dikkat çekerek, bağımlılık ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil kurumlar arası iş birliği ile yapılabileceğinin, mücadelenin aile, okul, ahlak, din ve bunun gibi birçok alanda yapılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Özellikle gençlerin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumlarımızın üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sağlıklı birer birey olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde bulunulması gerektiğini kaydetti. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak, diğer taraftan ve en önemlisi de gençlerimizi zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Ayhan Terzi başkanlığındaki toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

