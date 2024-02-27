Mudanya'nın üç kırsal sahilinde imar planları askıda

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1/1000 ölçekli Esence, Söğütpınar, Eğerce Mahalleleri'nde 228 hektar alanı kapsayan Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıktı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Meclisi’nde onaylanan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde değiştirilerek onaylanan planlarda plan ve kadastro arasında yaşanan teknik sıkıntılar giderildi.

Fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yasal sınırlar çerçevesinde güvenli konut alanları oluşturmak ve halkın kullanımı için olanaklı donatı alanları oluşturabilmek amacıyla hazırlanan planlar, İmar Kanunu'nun 8. maddesine istinaden 19 Şubat 2024 tarihinden itibaren belediyenin resmi internet sitesi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 1 (bir) ay süre ile askıya çıktı.