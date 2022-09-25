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Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde 'Ulusal Hane' ziyaretleri

GÜNDEM 25.09.2022, 15:10
Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde 'Ulusal Hane' ziyaretleri

Bursa'da Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, “Ulusal Hane Ziyareti Programı” kapsamında Çepni Mahallesi’ndeki aileleri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi amacıyla başlatılan Ulusal Hane Ziyaret Programı Mudanya’da da Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)nın katkılarıyla yürütülüyor.

Öncelikle sosyal hizmet modellerinden yararlanan başta olmak üzere sosyo-ekonomik risk altında olan bireylerin ziyaret planlaması kapsamında Mudanya’nın kırsalındaki Çepni Mahallesi’ndeki haneler ziyaret edildi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, SYDV Müdürü Saffet Öztürk, Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz ile Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ’ın hazır bulunduğu ziyarete, Çepni Mahalle Muhtarı Göksel Mete de eşlik etti.

Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nde kayıtlı olan ve düzenli, süreli yardım programından faydalanan vatandaşların hanelerine gidilerek arz odaklı hizmet anlayışı gereği sosyal desteklere erişmekte zorlanan haneleri de tespite yönelik Ulusal Ziyaret Programı kapsamında, hane ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

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