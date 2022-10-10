Mudanya Mütarekesi’ne ‘uluslararası’ sempozyum

"Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu", T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde 11-13 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa'da 11 Ekim Salı günü başlangıcı Mudanya ilçesindeki Mütaree Müze Evi'nin açılışı ile yapılacak olan sempozyumda ilk gün oturumları Montania Hotel’de gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Cafer Çiftçi’nin başkanlığındaki oturumda Prof. Dr. Sevtap Demirci “Mudanya’da Türk-İngiliz Diplomasisi”, Prof. Dr. Şerife Bige Sükan “Mudanya Mütarekesi’ne giden yolda Türk-Fransız İlişkileri”, Prof. Dr. Mevlüt Çelebi “İtalyan kamuoyunda Mudanya Mütarekesi”, Doç. Dr. Esra Özsüer ise “Yunan Temsil Heyeti’nin anılarında Mudanya Mütarekesi ve Doğu Trakya Sorunu” konularında sunum yapacak.

Sempozyumda ikinci gün oturumları Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Salonu, Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu, Jandarma Er Bahadır Aydın Seminer Salonu ve Küçük Seminer Salonu’nda akademisyenlerin konularındaki sunumlarıyla gerçekleştirilecek.