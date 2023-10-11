Mudanya Mütarekesi'nin imzalanışının 101'inci yılı kutlandı

Türk Kurtuluş Savaşı'nın soğuk mührü niteliğindeki Mudanya Mütarekesi'nin 101'inci yıldönümü Mütareke Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.BURSA (İGFA) - Zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı'nın Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 Ekim 1922 tarihinde mütareke ile taçlandırıldığı imzanın 101. yılı törenlerle kutlandı. Mudanya Kaymakamlığı ve Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğindeki programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş ile siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptı. Önümüzdeki hafta Mudanya Mütareke Müzesi önünden başlayarak Ankara'ya yürüyeceklerini anlatan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 20 Ekim sabahı Mütareke Meydanı'ndan şelalemizi yakarak başlayacakları yürüyüşü Çankaya'da tamamlayacaklarını söyledi. Cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını bir kez daha ilan edeceklerini duyuran Türkyılmaz, " Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet edenlere barışın ve kardeşliğin kenti Mudanya Belediyesi olarak şükranlarımızı sunacağız" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoglu da, bugün dünyanın Ortadoğu'nun içerisinde bulunduğu sürecin sivillerin kadınların çocukların olduğu bu dünyada barışın ne kadar olduğunu özetle yaşadığını ifade ederek, Mudanya Mütarekesi dünyanın en hakkı kurtuluş mücadelesinin noktalandığı ve barışın yaşandığı süreç olduğunu söyledi.

Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir dönüm noktasına tanıklık ederek, ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Mudanya'da 101 yıl sonra da aynı heyecan ve coşkuyu yaşadıklarını belirten Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, yaklaşık 3,5 yıl süren milli mücadelenin 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla fiilen sona erdiğini kaydetti. Kaymakam Terzi, "Çok zor şartlar altında kahramanlık destanlarıyla kurulan Devletimizi, sonsuza kadar korumak ve yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Konuşmalar ardından Mütareke etkinlikleri kapsamında düzenlenen kültürel ve sportif yarışmalara ilişkin ödüllerin sahiplerine verilmesi sonrasında halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Etkinliklerde Kaymakam Ayhan Terzi ve beraberindeki protokol üyeleri Mütareke Müze Evi'ni ziyaret etti.