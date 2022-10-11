Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılına coşkulu kutlama

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 Ekim 1922 tarihinde imza altına alınan Türk Kurtuluş Savaşı'nın soğuk mührü niteliğindeki Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıldönümü kutlamaları, resmi törenlerle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri Mudanya Kaymakamlığı'nın resmi programı ile başladı.

Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Yüksel Özkan'ın yanı sıra İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na idareciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yurtdışı ziyaretçilerinin de hazır bulunduğu programa Fransa Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Nora Zelazlı, Dominik Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Elvis Alan Lora, İtalya Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Ettore Gaglıardı da ülkelerini temsilen katıldı.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: CUMHURİYETİN ÖN SÖZÜ MUDANYA'DA YAZILDI

Resmi törenlerdeki ilk konuşmayı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz yaptı. Ulusal mücadelenin mühür altına alındığı, kazanılan diplomasi zaferinin 100. yılını ilk günkü coşkuyla kutladıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, Mudanya’da büyük bir diplomasi zaferine imza atan İsmet İnönü’ye, adını bilmediğimiz kahramanlara şükranlarını sundu. Türkyılmaz, Mudanya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yapıldığı yer olduğunu belirterek, "Bir arada yaşamayı sevmek lazım. Barış ve kardeşlikle yaşama inancımız hiç bitmeyecektir" dedi.

KAYMAKAM TERZİ: 3 SENE SÜREN MÜCADELE MUDANYA ATEŞKESİ İLE SONA ERDİ

Cumhuriyetimizin en önemli dönüm noktasının şahitliğini yapan Mudanya'da buluşarak bu özel günü kutlamak için bir araya gelindiğini ifade eden Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, 19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan 3 sene süren mücadelenin Mudanya Ateşkes Anlaşması ile sona erdiğine dikkati çekerek, Doğu Trakya ve boğazların Misakı Milli sınırlarına dahil edilmesinin bu binada imza altına alındığını söyledi. Anlaşmanın İsmet İnönü'nün başarılı diplomasisi sayesinde kazanılmış bir süreç olduğunu belirten Kaymakam Terzi, "Bu vatan topraklar üzerinde yatan ve bizlere bu vatanı emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü, gazi ve şehitlerimizi minnetle anıyorum" dedi.

BAŞKAN AKTAŞ: TÜRK SİYASETİNİN İLK İMZASI, TÜRKİYE'NİN İLK BAŞARISI

Millî mücadeledeki zaferin tescillendiği Mudanya Mütarekesi’nin 100. yılı kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Mudanya Mütarekesi'nin kahramanı İsmet İnönü, gazi ve şehitlerimize minnetlerimizi iletiyorum rahmetle yâd etti. Başkan Aktaş, Mudanya Mütarekesi'nin Türk siyasetinin ilk imzası olduğunu belirterek, başarının da Türkiye'nin ilk başarısı sayıldığını kaydetti.

VALİ CANBOLAT: MUDANYA, ÖZGÜR TÜRKLERİN TÜRKİYE OLARAK TANINMASININ BAŞ AKTÖRÜDÜR

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise konuşmasında, Mudanya Mütarekesi'nin "Özgür Türklerin Türkiye olarak tanınmasının baş aktörü" olduğunu söyledi. "Türk milleti her zaman gurur duyduğu ve pişmanlık göstermediği bir tarihe sahiptir" diyen Vali Canbolat, "Orhan Gazi'nin fethettiği 1871 tarihinden beri Bursa'nın Marmara'ya açılan kapısıdır. Şükrü Çavuş tek başına işgalci İngilizlere direnmiş ve şehit olmuştur. Karaya çıkamadan İngilizler geri dönmüş, Yunanlılar 11 gün sonra işgale gelmiştir. 2 sene boyunca Yunan işgali altında kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelede yapılacak stratejileri planlamış ve Mudanya Mütarekesi'ne kadar süreç ilerlemiştir. Büyük Taarruz askeri zaferinden sonra siyasi alanda ilk Zafer olmuştur. Milli zaferle elde ettiği dinamizmi tüm dünyaya ispat eden Türkiye'nin fiili varlığı tüm dünyada kabul görmüştür. Anadolu'da ki Yunan macerası ve onları ileri süren Batı'nın ümitleri de kaybolmuştur" diye konuştu. Canbolat, Türklerin reflekslerini kimsenin unutmaması gerektiğinin altını çizdi.

MÜZE EVİ ZİYARETE AÇILDI

Konuşmalar sonrasında Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl etkinlikleri dolayısıyla ilçede düzenlenen çeşitli spor ve kültürel etkinliklere ilişkin yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Halkoyunları gösterileri ile renklenen programda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kaynaklarıyla bir süredir tadilatta olan Mudanya Mütareke Müzesi Evi de yeniden ziyarete açıldı. Müze Evi'ni ziyaret eden katılımcı protokol, 100 yıl önce imzanın atıldığı salonda poz verdi.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK

Etkinlikler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl fotoğraf sergisi ve sergi alanındaki canlı heykel performansları büyük beğeni gördü.

Gün boyu devam edecek 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu” , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde saat 15.00'te Montania Hotel'de başlayacak.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk, saat 17.30'da Mudanya semalarında Mütareke'ye özel gösteri uçuşu gerçekleştirecek.