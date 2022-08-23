Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü için Danışma Kurulu oluşturuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesi, 100 yıl önce Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi, bu yıl da adına yakışır etkinlikle kutlamak için Mudanya Belediyesi bünyesindeki Mudanya Mütarekesi Danışma Kurulu oluşturuldu. Kurul ilk toplantısını 26 Ağustos’ta Tirilye Sanat Evi’nde gerçekleştirecek.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütarekesi’nin 100. yıl dönümü, 9-11 Ekim tarihlerinde yapılacak kutlamalarla coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Mudanya Mütarekesi’nin 100. yılı dolayısıyla Mudanya Belediyesi'nce, SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın başkanlığında Danışma Kurulu oluşturuldu.

İlk toplantısını 26 Ağustos'ta Tirilye Mahallesi'ndeki Sanat Evi'nde Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek Danışma Kurulu'nda, NATO Daimi Temsilcisi Onur Ömen, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ayşe Kulin, ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Dr. Seçil Karal Akgün, NATO IMS'de görev yapan emekli Tuğgeneral Ali Er, İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Süha Atatüre, Tarih Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Öznur Alkan ile gazeteciler Sedat Ergin ve Murat Yetkin yer aldı.

“Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı”na özel bir etkinliğe imza atmak istediklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sıcak savaş dönemini sona erdiren, diplomatik dönemin zeminini hazırlayan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temelini atan emaneti, gelecek nesillere taşımak adına tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.