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Mudanya kırsal sahilinde selde yıkılan köprü 4 aydır ulaşımı güçleştirdi

GÜNDEM 03.03.2024, 11:39
Mudanya kırsal sahilinde selde yıkılan köprü 4 aydır ulaşımı güçleştirdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yılın son aylarında meydana gelen selde Ketendere Mevkii'nde yıkılan ve denize sürüklenen köprü, aradan geçen zaman içerisinde yapılmadı. 38 hanenin ulaşımını sağlayan köprünün olmaması dolayısıyla vatandaşlar dereden karşıya geçmekte güçlük çekiyor. Vatandaşlar, 4 aydır evlerine ulaşmak zorluk yaşarken, köprünün onarımı için çalmadık yetkili kapısı bırakmadı.BURSA (İGFA) - 30 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli yağışlar Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı özellikle Tirilye Mahallesi ve çevresinde sel felaketine sebep olmuştu. Tirilye'de zarara yol açan sel, Ketendere Mevkii'ndeki dere üstündeki köprüyü de yıkmıştı. Yaklaşık 4 ay önceki felakette sel sularının denize sürüklediği Ketendere Mevkii'ndeki köprü 38 hanenin, evlerine ulaşımını kesti. Zor durumda kalan bölge halkından bu süre içerisinde suya düşenler de oldu.

Mudanya Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bölgede yaşanan sorunun çözümü için 4 aydır çalmadık kapı bırakmayan sakinler, sahillerin Büyükşehir'de olmasından ötürü onarım konusunda yerel yönetimlerin topu birbirlerine attığını öne sürdü. Köprünün bir an önce onarılmasını isteyen sakinler, bu konuda CİMER dahil, çalmadık kapı kalmadığını belirterek, yetkililerden bekledikleri yardımı bir kez de basın aracılığıyla gündeme getirdiler.

Mahalle sakinleri, yağmur dolayısıyla köprünün selle birlikte denize sürüklendiğini anımsatarak, o dönemde AFAD başta olmak üzere Büyükşehir ve Mudanya belediyelerinin de geldiğini ancak yetkilerin hiçbir açıklama yapmadan gittiğini söyledi. Suların yükselmesiyle dereden karşıya geçmelerinin söz konusu olmadığını ifade eden sakinler, "Her yere başvurduk, CİMER'e bile yazdık. Kimse bizimle ilgilenmedi. Mudanya Kaymakamlığı'na da gittik, sorunumuz çözülmedi. Yaşadığımız sorun ortada. Köprünün bir an önce yapılması gerekiyor. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" diyerek taleplerini dile getirdiler.

MUHTAR TOKTAŞ: KONUDAN HERKES HABERDAR, VATANDAŞLAR MAĞDUR!

38 haneden 25'inin yaz-kış oturduğunu belirten sakinler, imar affından yararlandıklarını, tapuları olmadığı için bölgenin imar planlarının da olmadığını söyledi. 

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Yalıçiftlik Mahallesi Muhtarı Arif Toktaş, Tirilye-Yalıçfitlik bağlantı köprüsünün ikinci kez çöktüğünü belirterek, son yağışlarda denize sürüklenen köprü ile ilgili AFAD ve Büyükşehir'in geldiğini ve 'yapacağız' demelerine rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadığını belirterek, sakinlerin sıkıntılarının büyük olduğunu kaydetti.

Mudanya Belediyesi'nin sorumluluk alanında olduğunu ancak sahillerde de yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olmasından ötürü tüm birimlerin olaydan haberdar olduğunu ifade eden Muhtar Toktaş, "Vatandaşlarımız orada mağdur. Büyükşehir'den bana burasını biz 4 gün içinde yaparız dediler. Ne hikmetse Mudanya'nın sahasında olduğu görünce geri adım attılar. Ayrıca bölgede elektrik problemi de söz konusu. Ancak köprünün olmamasından ötürü kamyonlar da hanelerin olduğu noktaya ulaşamıyor. Ancak köprü olursa elektrik problemi konusunda da gereken çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, üç ay önceki şiddetli yağışın esiri olarak denize sürüklenen köprü 10 yıl önce de bölgede yaşanan şiddetli yağışta çökmüş, köprünün diğer tarafından oturan vatandaşların yanı sıra 10 araç da bölgede mahsur kalmıştı.

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