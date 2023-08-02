Mudanya-İstanbul deniz ulaşımı zamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Burulaş, Mudanya-İstanbul arasında işlettiği deniz otobüslerinin (BUDO) bilet fiyatlarına iki ay önce yaptığı yüzde 40 zam ardından yüzde 13 daha zam yaptı.BURSA (İGFA) - 2020 yılından bu yana Mudanya-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) deniz ulaşımında yolcu taşımacılığını tek fiyat olarak kampanyalı sürdüren BUDO, Haziran ayında zammın üzerinden geçen iki ay sonra bilet fiyatlarını yüzde 13 oranında arttırdı.

Yapılan zamla birlikte BUDO’nun Mudanya-Eminönü/Sirkeci bilet fiyatları 155 TL’den 175 TL’ye, Mudanya-Armutlu (İhlas Evleri) bilet fiyatı ise 100 TL’den 115 TL’ye çıktı. BUDO, üç yıldır kampanyalı tarifeyle sürdürdüğü tek fiyat uygulamasına devam etme kararı aldı.

İDO ESNEK FİYATI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesi’ndeki Bursa Feribot İskelesi’nden İstanbul Yenikapı ve Kadıköy’e deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ ise ilgili hatlarda esnek fiyat politikasını uygulamasına devam ediyor.

İDO’nun söz konusu hatta bilet fiyatları ise promosyonlu 198 liradan başlıyor ve esnek fiyat dolayısıyla bilet fiyatları 258 liraya kadar çıkabiliyor.