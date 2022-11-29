Mudanya Devlet Hastanesi'nde plaket ve sertifika töreni

Bursa'da Mudanya Devlet Hastanesi’nde meslekte 25 yılını doldurmuş; aktif çalışan sağlık çalışanları ile pandemi döneminde emekli olmuş sağlık çalışanları için plaket ve sertifika takdimi yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda Başhekim Uzm. Dr. Fatih Yavuz Erkal’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Salih Metin, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Taşkın, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Dinçer, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Kadir Güler katılım sağladı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kendilerini ‘ışığı sönmeyen kurumlar’ olarak nitelendirdi. 7 gün 24 saat vatandaşların sağlığı için, derde derman olmak için sürekli nöbetlerde olduklarını belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Bu sebeple yapılan işin kutsiyetinin ve emeğinizin çok büyük olduğunu başkası bilmese bile bizler biliyoruz. Herkesin birbirinden kaçtığı dönemde toplum sağlığı için işlerinize en önde sizler gittiniz. Bu anlamda çok saygıdeğer bir iş yapıyorsunuz. Bu vesileyle yıllarını bu işe verip emekliliğe ayrılmış sağlıkçılarımıza da keyifli bir emeklilik geçirmelerini diliyorum. 25 yılını doldurmuş hala aktif olarak çalışan sağlıkçılarımıza da hem yaptıkları hem de yapacakları işler için şimdiden çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra hastane yöneticileri ve katılımcı protokol, 25 yıl aktif çalışan sağlıkçılarla birlikte günün anısına hazırlanan pastayı kesti.