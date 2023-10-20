Mudanya'dan Ankara'ya 8 günlük meşaleli yürüyüş başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamından Bursa'nın Mudanya ilçesinden Ankara Çankaya'ya yapılacak 8 günlük 'meşaleli yürüyüş' Mütareke Müze Evi önünden start aldı.BURSA (İGFA) - Türk Kurtuluş Savaşı'nın sona erdirildiği ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Mudanya'dan başkent Ankara'ya düzenlenen yürüyüş başladı.

Mudanya Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'nin ortak organizasyonluğundaki yürüyüşe CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın taşdığı meşale ile gökyüzüne barış güvercinlerinin uçurulması ardından sporcular Hasan Akyol, Yalçın Doğu, Cemalettin Suntur ve Nejat Çetin'in yanı sıra Mudanyalılar da yürüyüşe eşlik etti.

Yürüyüş boyunca bando eşliğinde yapılması planlanan etkinlikler Milli Yas dolayısıyla iptal edilirken, "İlelebet Cumhuriyet" yazılı tişörtleri giyen katılımcılar 28 Ekim'e kadar devam edecek güzergahta ilk durak olan Mudanya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bir sonraki durak Bursa Nilüfer, Heykel ardından Gürsu ve Kestel ilçelerine ulaşmak için yola koyuldular.

Programa göre yürüyüş güzergahı boyunca Nilüfer, Bilecik, Bozüyük, Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Yenimahalle, Çankaya, Sivrihisar ve Polatlı belediyeleri ve Eskişehir ile Ankara Büyükşehir belediyelerinin başkanları ile bir araya gelerek, güzergah duraklarındaki Atatürk Anıtı'na çelen sunumu, şehitlik ve müze ziyaretleri yapılması planlandı.

Etkinliğin son günü olan 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Çankaya Çayyolu Atapark Atatürk Anıtı'na çelenk sunacak yürüyüşçüler, saat 15.00'te Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenle yürüyüşü noktalayacaklar.