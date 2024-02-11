Mudanya'da yasak bölgede kum şırlanı avcılığı!

Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsal sahilinde kum şırlanı avcılığının yasak olduğu bölgede Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda denetim yapıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tirilye Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Deniz Polisi Liman Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan denetimde yasak avcılık yapan 4 kişiye 46 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde tespit edilen 9 adet el direci ve 4 adet dalgıç kıyafeti ile yaklaşık 500 kilogram kum şırlanına (Tellina) el konuldu.

Yakalanan kum şırlanları canlı olarak denize bırakıldı.