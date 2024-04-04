Mudanya'da Deniz Dalgıç dönemi başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçilen Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki mazbata törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ile birlikte Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk de katıldı.

Mazbatasını alan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, umut tohumlarını ektiklerini belirterek, "Bu mazbatanın üzerinde benim adım yazıyor ama sizin adınıza aldım. Birlikte çalışacağız diye söz verdik. Bugün itibarıyla çalışmaya başlıyoruz. Hiç durmadan çalışacağız” diye konuştu.

"Artık iş, görev ve hizmet zamanı" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Mudanya’ya bundan sonra Deniz Başkanım, İlçe Yönetimi, Gençlik Kolları, STK’lar, muhtarlar ile birlikte Mudanya’nın çıtasını 10 basamak yukarıya çıkarmak. Hizmetleri üretmek için vira bismillah diyoruz” dedi.

CHP'nin bayrağının Mudanya'da 10 yıldır dalgalandığını anımsatan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, örgütünü ve seçmenini tebrik ederek, bundan sonra asla geri vermemek üzere bu bayrağı ilelebet dalgalandıracaklarını söyledi. Yeşiltaş, yerelde kazanılan başarının genele evrileceğini kaydetti.

"MUDANYA'YI YİNE EMİN ELLERE TESLİM EDİYORUZ"

Basın açıklaması sonrasında Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mudanya Belediyesi'nde 10 yıldır başkanlık yapan Hayri Türkyılmaz'ın katılım gösterdiği devir teslimde, Mudanya'yı yine emin ellere teslim ettiklerini söyledi.

30 Mart 2014 akşamı Mudanya'ya güneşin doğduğunu ve Cumhuriyet güneşinin asla Mudanya'da sönmeyeceğinin sözünü verdiklerini anımsatan Türkyılmaz, "Göreve gelen sevgili kardeşim Deniz Dalgıç, bu güneş asla batmayacak. Bir süreç yaşandı. Bu süreçle ilgili değerlendirmeleri asla böyle ortamlarda yapmadığımı herkes bilir. Zaman ve mekanı vardır, her şey konuşulur. Bugün sevinçli olduğumuz bir gün. Söz verdiğimiz gibi Mudanya'da CHP bayrağını indirmedik, yine emin ellere teslim ediyoruz. Mudanya'da yapılan ya da yapılmayan işlerin 100 katını yaptık. Pandemiye, darbeye, ekonomik krize rağmen Mudanya'da çok önemli işler yaptık. Bizim mottomuz temiz, ahlaklı belediyecilik. Dürüst olmak, sevilmek çok güzel bir şey. Bu güne kadar canım pahasına mücadele ettim. Hırsıza haramiye fırsat vermedim. Bu başarıları elde ederken üyesi olmaktan onur duyduğun örgütüme, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diyerek yeni belediye başkanlarına başarılar diledi.

DALGIÇ: "MUDANYA'NIN KUTSALLARINI KORUYACAĞIZ"

Kendisine destek olan herkese ve bugüne kadar yaptıkları için Hayri Türkyılmaz'a teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, Mudanya'yı korumak için geldiklerini belirtti. "Mudanya’nın yeşili, zeytini, inciri, üzümü bizim kutsalımız" diyen Dalgıç, "Tarım ve turizmle dönüştüreceğiz. Bunları korumak, eksiltmeyip azaltmak zaten bizim projelerimiz arasındaydı. Partimizin rüzgarı, siyaset bakış açımız insanlarda da karşılık buldu. Haritayı kıpkırmızı yaptı. Bu bizim omuzlarımıza bir sorumluluk yükledi. Canla başla çalışacağız” diye konuştu.