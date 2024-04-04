Son Dakika

Mudanya'da Deniz Dalgıç dönemi başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçilen Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak resmen göreve başladı

GÜNDEM 04.04.2024, 12:44
Mudanya'da Deniz Dalgıç dönemi başladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçilen Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak resmen göreve başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki mazbata törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ile birlikte Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk de katıldı.

Mazbatasını alan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, umut tohumlarını ektiklerini belirterek, "Bu mazbatanın üzerinde benim adım yazıyor ama sizin adınıza aldım. Birlikte çalışacağız diye söz verdik. Bugün itibarıyla çalışmaya başlıyoruz. Hiç durmadan çalışacağız” diye konuştu.

"Artık iş, görev ve hizmet zamanı" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Mudanya’ya bundan sonra Deniz Başkanım, İlçe Yönetimi, Gençlik Kolları, STK’lar, muhtarlar ile birlikte Mudanya’nın çıtasını 10 basamak yukarıya çıkarmak. Hizmetleri üretmek için vira bismillah diyoruz” dedi.

CHP'nin bayrağının Mudanya'da 10 yıldır dalgalandığını anımsatan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, örgütünü ve seçmenini tebrik ederek, bundan sonra asla geri vermemek üzere bu bayrağı ilelebet dalgalandıracaklarını söyledi. Yeşiltaş, yerelde kazanılan başarının genele evrileceğini kaydetti. 

"MUDANYA'YI YİNE EMİN ELLERE TESLİM EDİYORUZ"

Basın açıklaması sonrasında Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Yerleşkesi’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mudanya Belediyesi'nde 10 yıldır başkanlık yapan Hayri Türkyılmaz'ın katılım gösterdiği devir teslimde, Mudanya'yı yine emin ellere teslim ettiklerini söyledi.

30 Mart 2014 akşamı Mudanya'ya güneşin doğduğunu ve  Cumhuriyet güneşinin asla Mudanya'da sönmeyeceğinin sözünü verdiklerini anımsatan Türkyılmaz, "Göreve gelen sevgili kardeşim Deniz Dalgıç, bu güneş asla batmayacak. Bir süreç yaşandı. Bu süreçle ilgili değerlendirmeleri asla böyle ortamlarda yapmadığımı herkes bilir. Zaman ve mekanı vardır, her şey konuşulur. Bugün sevinçli olduğumuz bir gün. Söz verdiğimiz gibi Mudanya'da CHP bayrağını indirmedik, yine emin ellere teslim ediyoruz. Mudanya'da yapılan ya da yapılmayan işlerin 100 katını yaptık. Pandemiye, darbeye, ekonomik krize rağmen Mudanya'da çok önemli işler yaptık. Bizim mottomuz temiz, ahlaklı belediyecilik. Dürüst olmak, sevilmek çok güzel bir şey. Bu güne kadar canım pahasına mücadele ettim. Hırsıza haramiye fırsat vermedim. Bu başarıları elde ederken üyesi olmaktan onur duyduğun örgütüme, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diyerek yeni belediye başkanlarına başarılar diledi.

DALGIÇ: "MUDANYA'NIN KUTSALLARINI KORUYACAĞIZ"

Kendisine destek olan herkese ve bugüne kadar yaptıkları için Hayri Türkyılmaz'a teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, Mudanya'yı korumak için geldiklerini belirtti. "Mudanya’nın yeşili, zeytini, inciri, üzümü bizim kutsalımız" diyen Dalgıç, "Tarım ve turizmle dönüştüreceğiz. Bunları korumak, eksiltmeyip azaltmak zaten bizim projelerimiz arasındaydı. Partimizin rüzgarı, siyaset bakış açımız insanlarda da karşılık buldu. Haritayı kıpkırmızı yaptı. Bu bizim omuzlarımıza bir sorumluluk yükledi. Canla başla çalışacağız”  diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 30 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 30 68
2. Liverpool 29 67
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 29 48
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Bournemouth 30 41
12. Chelsea 28 40
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13