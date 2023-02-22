Mudanya'da açlık grevi yapan Dr. Turan'a vatandaşlardan destek

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kendisine ait arsaya Uluslararası Ortopedi Hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'ndan 5 yıl içinde faaliyete başlamak üzere 3 yıl önce izin alan Op. Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediyesi'nden yapı inşaat izni alamaması dolayısıyla 13 Şubat'ta başlattığı açlık grevini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği (ROCD) Başkanı olan Op. Dr. Kayhan Turan, deprem sonrası önemli bir eksiklik olarak gördüğü Uluslararası Ortopedi Hastanesi’nin yapılmasına izin vermeyen Mudanya Belediyesi'nin hizmet binası yanındaki parkta 10 gündür açlık grevini sürdürüyor.

Op. Dr. Kayhan, her gün saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği grevde bir yandan ilçe sakinleriyle hastane projesi hakkında sohbet ederken, diğer yandan uzmanlık alanı olan eklem protez cerrahisi ve robotik diz-kalça protez cerrahisi konularında hastaların şikayetlerini dinliyor.

Mudanya'ya hastane yapılmasının elzem olduğunu öne süren vatandaşlar, belediyenin izin vermemesinin amacını anlayamadıklarını belirtti.

Mudanya'nın emekli sınıfı olduğunu ifade eden sakinler, böyle bir hastanenin Mudanya'da olmasının Marmara ve Türkiye için de ciddi bir kazanım olduğunu belirterek, "Desteklemek gerekir. Bu çok ciddi ve hassas bir meseledir. Böyle bir projenin önü bir an önce açılmalıdır" diyerek görüşlerini dile getirdi.

https://youtu.be/ARXlzWMo3ig