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Mucize 'pakong' bitkisiyle Sakarya’da ilk.. Hayvancılık cazip hale gelecek

GÜNDEM 31.10.2023, 14:14
Mucize 'pakong' bitkisiyle Sakarya’da ilk.. Hayvancılık cazip hale gelecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı teşvik için Şili'den ilk kez getirilen "pakong" bitkisinden ilk denemede başarılı sonuç aldı. Büyükşehir, mısırdan 8 kat daha verimli hasat veren ve besin değeri 5 kat daha zengin olan bu silaj bitkisiyle yem maliyetini %50 azaltarak hayvancılığı cazip hale getirmeyi hedefliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir tarımına yeni bir vizyon kazandırmak ve Sakarya'yı dünyanın tarımda en güçlü üretim kapasitesine sahip şehirlerden biri haline getirmek için yepyeni projeler üretiyor.

Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi (UTEM), Sakarya Melen Botanik Vadisi (60 kilometrelik hasat alanı) projeleri ve şehrin dört bir yanındaki hasat girişimleriyle Türkiye'nin tarımda marka şehri olan Sakarya, bir güzel projeyle daha gündeme geldi.

Yüksek Ziraat Mühendisi olan ve bu alanda yarım asırlık tecrübeye sahip Başkan Ekrem Yüce'nin girişimiyle Şili ülkesinde yetişen "pakong" bitkisi zorlu bir sürecin sonunda Sakarya'ya getirildi. Mısır familyasında olan bu bitki, silaj bitkisi olarak Adapazarı'nda belirlenen 5 dönümlük arazide ekildi. Aynı alanda mısırdan 8 kat fazla verim veren, besin değeri mısırdan 5 kat daha yüksek olan bu bitkinin yem maliyetini %50 azaltması ve hayvancılığı cazip hale getirmesi öngörülüyor.

SAKARYA TARIMINDA DÖNÜM NOKTASI

İki farklı renk ve yine iki ayrı cinsin ilk hasadı beklenen verimi sağladı. Pakong bitkisinin Sakarya'daki ilk hasadını ise traktörün direksiyonuna geçen Başkan Yüce yaptı. Bitkiyi normal değil solucan gübresiyle ve suyuyla beslediklerini belirten Yüce, Büyükşehir'in bu girişimini "bir dönüm noktası" olarak tanımladı. Mucizevi bu bitkinin hasat hacmini genişleterek Sakarya'da hayvancılık yapanların yem maliyetini yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yüce, tüm çiftçileri bitkiyi incelemeye davet etti.

MENŞEİ ŞİLİ VE ADAPTASYONU ÜST DÜZEY

Başkan Yüce, "Bu bitki silajlık bitkidir. Mısırda silaj günlük yapılıyor. Bu bitki mısırdan besin değeri olarak çok ileri noktada. Bunu dikiyorsunuz 3 dönem hasat yapıyorsunuz yılda ve 7 yıl hiç kesmeden hasat ediyorsunuz. Menşei Şili ve oradan tohumlar temin edildi. Adaptasyon kabiliyetleri gözlendi ve mükemmel bir verim aldık. Mısırın tam 8 misli fazla verimliliğimiz var ve mısırdan 5 misli besin değeri yüksek. Kendi manda çiftliğimizde kullanacağız ve Sakarya'da besicilik yapan tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Evlerinde büyükbaş hayvan bakan üreticilerimiz bundan istifade etsinler. Maksimum seviyede verimliliği olan mucizevi bir bitki" dedi.

Büyükşehir'in bu çalışmayla tarımda önemli bir adım attığını belirten Başkan Yüce, "Sakarya Büyükşehir yeni bir vizyonla farklı bir projeyi Sakarya'ya getirmiştir. Tarımda önemli bir adım daha atılmıştır. Burası mısırın önemli kentlerinden biri ve silaj konusunda ise en verimli kentidir. Biz de bu silaj bitkisini Sakarya'ya getirdik. Bu mucizevi bitkiyi normal gübre ile değil ekiplerimizce solucan gübresinin katı ve sıvı formlarıyla beslenerek yetiştirildi. Çiftçilerimiz için milat olacak bir projeden söz ediyoruz. İlerleyen süreçte hasadın hacmini genişleterek silaj ihtiyacını bu bitkiden sağlayacak ve yem konusunda maliyetimiz yüzde 50 azalacaktır. Sakarya’mıza, çiftçimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ekim işlemi ilk denemeden sonra daha büyük arazilerde yapılacak ve “pakong” bitkisi, mısır silajının yerini alarak Sakarya’da yaygınlaştırılacak.

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