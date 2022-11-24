Mucize gübre... 1 litreyle 5 dönüm arazi verimleniyor

Türkiye’nin saygın profesörleri, bir araya gelerek, toprak verimliliğini artırmak için sıvı gübre ürettiler. Üretilen mucize gübrenin 1 litresiyle 5 dönüm arazi verimli hale getiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Toprakta kalıntı bırakmayan, organik ve verimli olan bu gübre sulama yoluyla toprağa veriliyor.

Toprağa ve mikroorganizmalarına zarar vermeyen yavaş salınımlı gübre, çevre dostu olarak da tanımlanıyor.

'Dico' isimli sıvı gübreyi kullanan birçok çiftçinin sağlıklı ve doğal sebze meyve yediğini dile getiren firmanın Halkla İlişkiler Müdürü Murat Avcı, günümüzde temiz yiyecek bulmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Çünkü son yıllarda topraklarımız çoraklaşmaya başladı. Sebze ve meyvelerin organik olarak yetişmesi neredeyse hayal oldu. Dico gübresiyle topraklarımız eski güzelliğine kavuşacak. Bu ürünü deneyen birçok çiftçimiz adeta bayram ediyor. Ektiği ürünün rekoltesindeki büyük artışıyla mutlu oluyor" dedi.

Türkiye'nin başarılı profesörlerinin çalışmasıyla ortaya çıkan tarım gübresinin doğurganlığı arttırdığını ifade eden firma sahibi Hamza Büyük ise, "Sıvı gübremiz ürünlerin raf ömrünü uzatır Toprağı ve ürünü yüzde 100 organik hale getirir. Toprağın toprağını sürer. Bitkilerin kuraklığa karşı direncini arttırır. Topraktaki canlı organizmayı harekete geçirip sayısını artırdıkça toprağın verimliliği artar, verimsiz toprakların yeniden kazanılmasına yardımcı olur, su kaynaklarının ve kaynak sularının kirlenmesine engel olur" diye konuştu.