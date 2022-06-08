Mübadele çocukları Nevşehir Belediyesi'nde

Mübadele döneminde Nevşehir’den Yunanistan’a göç eden ailelerin çocuklarından oluşan bir heyet Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) 1924 yılında yaşanan mübadele ile birlikte aileleri Nevşehir’den Yunanistan’ın Atina kentine göç edenlerce kurulan Atina Nevşehirliler Derneği’ne üye 25 kişilik bir grup, ailelerinin doğum büyüdükleri toprakları görmek için Nevşehir’e geldi.

Nevşehir il merkezinde bulunan ve mübadele öncesinde kentteki Rum ailelerin yaşadıkları Nevşehir Kalesi çevresindeki dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olan tarihi Kayaşehir’i gezen Yunan heyet burada Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

6. Yüzyıl’dan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu ve içerisinde kaya oyma yaşam alanları, bezirhane, su tünelleri ve kilisenin olduğu Kayaşehir’i büyük bir hayranlıkla gezen heyet ardından Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Heyeti belediye meclis salonunda konuk eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atina Nevşehirliler Dernek Başkanı Kiriaki Broliu ve beraberindekilere Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Savran, yıllar önce Nevşehir’den Yunanistan’a göç eden ailelerin çocuklarını Nevşehir’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atina Nevşehirliler Dernek Başkanı Kiriaki Broliu ise Nevşehir’de bulunmanın kendilerine çok özel duygular hissettirdiğini belirterek kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Savran’a teşekkür etti.