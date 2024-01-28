MTV'de ilk taksit ay sonu!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nde bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.ANKARA (İGFA) - 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi 31 Ocak'ta sona erecek.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Hatırlanacağı gibi bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplanmıştı. Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Bu arada GİB, MTV ve Trafik İdari Para Cezası'na yönelik HAZIRLADIĞI REHBERİ de resmi internet sitesinden paylaştı.