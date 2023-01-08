MSB: Zeytin Dalı'nda 2 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'teröre ve teröriste geçit yok' paylaşımında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1612025485105692672