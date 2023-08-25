MSB: Zeytin Dalı'nda 2 teörist etkisiz!

Kahraman komandolar, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı'ndna yapılan açıklamaya göre huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kahraman komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdiği duyuruldu.