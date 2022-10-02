MSB: Tokat resepsiyonu ile ilgili idari tahkikat başlatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tokat Valiliği'nde gerçekleştirilen resepsiyonda kalabalık bir askeri grubun kendilerini kapıda karşılayan ve Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadığına ilişkin görüntülerin sosyal medyadan da büyük tepki toplaması ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda 28 Şubat'ı andıran görüntüler meydana gelmişti. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde bir grup rütbeli askerin Cumhurbaşkanı'nı temsilen kenti yöneten Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan geçmesine ilişkin görüntüler ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, resepsiyonda hiç bir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanların idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alındığı ve idari tahkikat heyeti oluşturularak olayım tüm yönleriyle değerlendirildiğinin altı çizildi.

Söz konusu personelin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilen açıklamada, "TSK bünyesinde disiplin yani yasalara kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen mlli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletin emrinde, görevinin başındadır" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı gibi, Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda tepki çeken görüntüler meydana gelmiş, bir grup rütbeli asker adeta 28 Şubat zihniyetini andıran bir eylem gerçekleştirmişti.