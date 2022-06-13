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MSB: Terörist neredeyse hedef orası
GÜNDEM 13.06.2022, 10:16
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Irak’ın kuzeyindeki başarıyla süren Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
"Terörist neredeyse hedef orası" diyerek açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1536241992765788161
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