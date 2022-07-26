MSB: Terörist neredeyse hedef orası!

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlere karşı operasyonlar hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1551837293987725313