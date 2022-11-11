MSB: Taciz atışları cezasız kalmıyor

Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1590959239908175874